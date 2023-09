Strompreis-Debatte „Wir laufen in eine strukturelle Wachstumsschwäche hinein“

Übersetzt bedeutet das: Die Anlagen bekommen auch dann Geld, wenn sie nicht laufen. Das erleichtert den Betreibern die Kalkulation. Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat das mal polemisch „Hartz IV für Kraftwerke“ genannt.

So würde ich das nicht sagen. Für dieses Problem gibt es allerdings keine einfache Lösung. Zumal noch etwas hinzukommt: Die Anlagen müssen systemdienlich – also vor allem im Süden – errichtet werden, denn dort werden sie wegen der geringeren Erneuerbaren-Potentiale besonders gebraucht. Es sollte also unbedingt ein Lokalisierungsanreiz eingebaut werden.



Wir müssen zum Schluss noch über die wirtschaftliche Lage sprechen. Woran leidet der Standort: nur an einer konjunkturellen Kreislaufschwäche – oder doch an was Ernstem?

Leider an Letzterem. Wir laufen in eine strukturelle Wachstumsschwäche hinein. Wir beobachten bereits seit 2019 einen Abfall des Produktionspotenzials. Und dieser Trend wird sich insbesondere aufgrund der Demografie und des sich daher verstärkenden Fachkräftemangels verschärfen – wenn die Babyboomer-Jahrgänge Abschied im Büro oder der Werkshalle feiern.