StVO-Chaos Bundesländer prüfen Rückgabe eingezogener Führerscheine

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ am Montag deutlich machen, dass sie auf einen Kompromiss zwischen Bund und Ländern setzt. Die Gespräche zur Änderung der Straßenverkehrsordnung seien im Gange und notwendig, um einen Kompromiss zu finden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. „Rechtssicherheit ist ein hohes Gut und muss hergestellt werden.“ Es gebe einen „Formfehler“, mit dem die neuen Regelungen nicht in Kraft treten könnten. „Also muss Heilung gefunden werden.“