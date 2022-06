Tabaksteuer: Rettet Cannabis die E-Zigarette?

Die Szene für Verdampfer oder Liquids – so nennen Experten die E-Zigaretten – ist in Panik. Grund ist das vor einem Jahr beschlossene Tabaksteuermodernisierungsgesetz, das neben höheren Steuern für die klassische Zigarette erstmals auch eine eigene Abgabe für Verdampfer vorsieht (zusätzlich zur Umsatzsteuer). Zum 1. Juli 2022 tritt die neue Steuer in Kraft und steigt in vier Stufen bis 2026 an. „Ein Zehn-Milliliter-Fläschchen verteuert sich von bisher durchschnittlich 4,95 auf 8,76 Euro“, sagt Dustin Dahlmann vom Bündnis für tabakfreien Genuss und befürchtet: „Das macht unseren Markt kaputt.“