Tarifgespräche Beamtenbund sieht „Dampf im Kessel“

„Unsere Kolleginnen und Kollegen haben tatsächlich auch Dampf im Kessel“, sagte Silberbach im Tagesgespräch des Südwestrundfunks (SWR). „Die wollen eben Anschluss halten an die allgemeine Einkommensentwicklung. Da liegen wir über vier Prozent zurück.“ Die Tarifverhandlungen für rund eine Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder ohne Hessen gehen an diesem Mittwoch in Potsdam in die zweite Runde.