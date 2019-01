Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst Die Forderungen der Beamten sind wirklichkeitsfremd

Dazu kommt ein fiskalisches Argument: Die Steuerzahler, also letztlich auch die große Mehrheit der Kollegen in den anderen Gewerkschaften des DGB können angesichts der sich unübersehbar eintrübenden Konjunkturaussichten und vor allem angesichts der völlig unproportional gestiegenen Staatsausgaben in den hinter uns liegenden Boom-Jahren kein Interesse an unverhältnismäßig steigenden Personalkosten in Bund, Ländern und Gemeinden haben.