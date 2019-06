Das Motiv der Unersättlichkeit und des Raubbaus an der Natur entlehnt Wagner der Antike: Kallimachos und Ovid erzählen die Sage des Erysichthon, der in den heiligen Hain der Ceres (Demeter), der Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit, einbricht und dort „schamlos“ die „Doppelaxt“ kreisen lässt. Erysichthon will sich mit dem Holz der Eiche eine schicke Villa bauen, um darin seine Freunde mit üppigen Festessen verwöhnen zu können. Dass er mit dem heiligen Baum (Mutter Natur) die Grundlage seiner Gastmähler zerstört, entgeht ihm in seiner blinden Gier; sein kurzfristiges Interesse kennt keinen Triebaufschub, sein mangelndes Verständnis für jede Form von Nachhaltigkeit riskiert die Ausbeutung derselben Ressourcen, die sein Überleben sichern. Ceres entscheidet sich daher, Erysichthon mit Unersättlichkeit zu strafen und schickt nach dem Hunger, der sich in kargem Gebirg’ von „dürftigen Kräutern“ nährt, „struppig sein Haar und hohl seine Augen, Blässe im Antlitz,/ Fleischlos die Lippen und grau, voll rauen Schorfes der Rachen“. Und der Hunger senkt sich also in Erysichthon, „weht Brust ihm, Rachen und Antlitz/ An und flößt seine Leere ihm tief in das hohle Geäder“: „Da raste die Essgier,/ Herrschte im ewigen Schlund und den unermessnen Geweiden./ Ohne Verzug verlangt er, was Meer, was Erde, was Luftreich/ Liefern und klagt an gedecktem Tisch, ihn quäle der Hunger…“