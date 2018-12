Denn tatsächlich geht es in der Wirtschaftspolitik nicht um eine stärkere Beteiligung der Deutschen am Produktivvermögen – so enthusiastisch der Vorschlag von Merz auch begrüßt wurde, den Kauf von Aktien zur Altersvorsorge steuerlich zu begünstigen, eine Art Riestern 2.0. Sondern etwa um die Frage, wie sich die in Fonds gebündelten Kapitalinteressen institutioneller Anleger mit den sozialen Ansprüchen ganzer Gesellschaften vertragen. Wie sich die Interessen der Anteilseigner von internationalen Unternehmen mit den Prinzipien von Marktwirtschaft, Freihandel und Demokratie vereinbaren lassen. Wie wir in Deutschland und Europa mit Beteiligungen von ausländischen Staatsunternehmen oder -Fonds umgehen wollen. Welche Wettbewerbsordnung die Digitalökonomie benötigt. Welchen wirtschafts-, sozial-, umwelt- und verbraucherpolitischen Standards die EU genügen soll. Solche Sachen. Bisher ist Merz in all diesen Fragen noch nicht mit klugen Ideen, mit Pioniergeist und Problemlösungslust aufgefallen. Aber das kann ja noch kommen. Wenn Merz nur endlich aufhörte, um Merz zu kreisen.