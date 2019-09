Fangen wir mit Hans Jonas an, der uns 1979 auf knapp 400 Seiten „Das Prinzip Verantwortung“ auseinandersetzte, eine Grundlagenschrift der globalen Umwelt-Ethik, deren Lektüre in weiten Teilen noch heute stimulierender ist als 99,9 Prozent des tagesaktuellen CO2-Ausstoßes von Politikern und Medienschaffenden. Bekanntlich formulierte Jonas damals, in Anlehnung an Immanuel Kant, einen kategorischen Imperativ für das postindustrielle Zeitalter: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“