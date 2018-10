Umfragen sind Umfragen. Aber wenn nicht alles täuscht, treiben sich Union und SPD gerade aus Angst vor dem Volksparteien-Tod in den politischen Selbstmord. Die beiden Spitzenkandidaten der CDU und SPD in Hessen, Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), zwei fleißige, ernsthafte Landespolitiker, sind wirklich zu bedauern: Wann je ist eine Landtagswahl so bundespolitisch überformt gewesen, so aufgeladen mit Berliner Machtfragen – die sich womöglich in Wiesbaden entscheiden? Es ist eine einzige Zumutung, auch für den Wähler, für die Demokratie: Wer seit Jahren das Ende der programmatisch entleerten Merkel-Union herbeisehnt, kann bei aller Sympathie für den freundlichen Volker Bouffier nicht in acht Tagen für die CDU stimmen – und wer der SPD das Beste, also Nahles“ Demission und den Sofortausstieg aus der Koalition in Berlin, wünscht, muss dem tadellos sachlichen Schäfer-Gümbel seine Stimme versagen: Politik paradox.