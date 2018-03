Teenager als Berater: CSU-Staatsministerin Dorothee Bär begeistert Grünen-Nachwuchs

Unabhängig davon müssten junge Menschen zudem viel stärker in politische Entscheidungen einbezogen werden. „Immerhin geht es um ihre Zukunft und sie sind diejenigen, die die Fehler von heute morgen ausbaden müssen“, sagte Lang weiter. Wenn Bär das auch so sehe, dann freue sie das sehr. „Dann kann sie sich ja in Zukunft auch dafür einsetzen, dass die Große Koalition endlich das Wahlalter 16 einführt“, so Lang. Das wäre ein „echter Schritt“ hin zu mehr Mitbestimmung von jungen Menschen. „Denn Jugendliche wollen nicht nur mitreden, sie wollen mitentscheiden.“