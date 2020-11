Trotz Coronakrise Weihnachtsgeld steigt für Tarifbeschäftigte

Fast neun von zehn Tarifbeschäftigten in Deutschland können sich in diesem Jahr auf ein Weihnachtsgeld freuen. Trotz Corona-Krise erhalten 87,4 Prozent diese Sonderzahlung, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. 2019 war der Anteil mit 86,9 Prozent etwas geringer.