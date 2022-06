Überblick in Grafiken Tankrabatt: Der Schrei von der Tankstelle

Sechs Minuten arbeitet der Durchschnittsdeutsche für einen Liter Super – so lange wie noch nie in den vergangenen 50 Jahren. Seit dem russischen Angriffskrieg sind die Preise für Benzin und Diesel in die Höhe geschossen. Der Grund sind aktuell hohe Ölpreise – und die vergleichsweise hohen Steuern. Aber auch die Autofahrer selbst tragen zu ihren hohen Ausgaben bei, weil sie weiterhin sprithungrige Autos kaufen.