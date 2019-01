 Umwelt: Plastikmüll versetzt Nordsee in besorgniserregenden Zustand

Im Bewertungszeitraum gab es keine Anzeichen für eine Abnahme der Belastung mit Plastikabfall. „Müll ist überall an der Küste vorhanden und am Meeresboden weit verbreitet“, sagte Lies. Pro 100 Meter Strandabschnitt seien bis zu 389 Müllteile zu finden, davon seien fast 90 Prozent aus Plastik. „Es ist zu befürchten, dass dieses sich mittelfristig über die marine Nahrungskette auch in unserer Nahrung wiederfindet“, warnte Lies.