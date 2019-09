Unions-Mittelstandsvereinigung Merkel soll Lagarde vor Ernennung auf solideren Kurs einschwören

Noch ist Christine Lagarde nicht zur Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) ernannt. Offiziell soll dies beim EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober in Brüssel geschehen. Die Staats- und Regierungschefs müssen der Französin einstimmig ihr Plazet geben. Die Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU will die Gelegenheit nutzen, um auf einen Kurswechsel bei der EZB-Geldpolitik hinzuarbeiten und die „ultralockere“ Linie des scheidenden Präsidenten Mario Draghi zu beenden. „Wir fordern die Bundesregierung auf, der Ernennung von Lagarde im EU-Rat im Oktober nur zuzustimmen, wenn es klare Signale einer Korrektur der expansiven Geldpolitik gibt“, heißt es in einem Antrag, der beim Europa-Tag an diesem Samstag beschlossen werden soll. Der Initiator des Antrags, der Europaabgeordnete Markus Pieper, ist „zuversichtlich“, dass der Antrag durchgeht.