Unionsfraktionschef Kauder warnt vor „Gefahr eines Bildungsnotstands“

Bei allem sei Bildung entscheidend. Doch: „Unser Land ist in Gefahr, langsam in einen Bildungsnotstand hineinzulaufen.“ Problematisch sei, wenn zwei Drittel der neuen Lehrer an Berliner Grundschulen keine Pädagogen seien und bundesweit wohl 40.000 Lehrer fehlten. Es brauche einen „nationalen Kraftakt in der schulischen Bildung“. Bund und Länder müssten enger zusammenarbeiten, etwa in einem Nationalen Bildungsrat und dem Digitalpakt.