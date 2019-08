Unternehmer und Schalke-Aufsichtsratschef: Bundesjustizministerin Lambrecht wirft Tönnies „dumpfen Rassismus“ vor

DFB-Interimspräsident Reinhard Rauball hatte Tönnies am Samstagabend ebenfalls kritisiert. Zu den Ermittlungen der unabhängigen DFB-Ethikkommission wollte sich der Ligapräsident und Klubchef von Borussia Dortmund nicht äußern. Tönnies' öffentliches Bedauern seiner Aussage werde bei der Bewertung durch die Ethikhüter berücksichtigt, kündigte Schneider an. Allerdings widersprächen die in Paderborn von Tönnies getätigten Worte allem, „wofür der Fußball steht“, so Schneider. „Die öffentliche Wirkung ist schlimm“, sagte der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.