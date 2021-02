Urheberrecht Nach der Reform ist vor der Reform

Die großen Plattformen, die seit den ersten Diskussionen um die neue Rechtsprechung vor zwei Jahren Stimmung gegen das Urheberrecht machten, allen voran YouTube, Facebook und Co., kritisieren die aus ihrer Sicht bestehenden rechtlichen Unsicherheiten. Und Verbraucherschützer sind zwiegespalten – einerseits loben sie zwar, dass Youtube und Co. künftig haften müssen für das nicht-rechtmäßige Hochladen von Inhalten. Das Gesetz stärke die Rechte der Urheber. Doch andererseits kämen die Rechte der Nutzer zu kurz.



Nun ist es das gute Recht einer jeden der beteiligten Gruppen, Kritik am Gesetz zu üben. Doch am Ende stellt sich die Frage, wie sich all das, was da an Einwänden, Protesten und Wünschen an das neue Gesetz herangetragen wurde, unter einen Hut bringen lassen sollte?