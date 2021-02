Regeln im Netz Kabinett beschließt Urheberrechtsreform

Die Linken-Politikerin Petra Sitte kritisierte, dass die Regierung ihre Versprechen, wie erwartet nicht habe einlösen können. „Eine Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie ohne Uploadfilter war von Anfang an eine Illusion.“ Auf EU-Ebene war das Urheberrecht bereits im April 2019 unter Dach und Fach gebracht worden. Die in der Reform verankerten Uploadfilter ermöglichen die automatische Löschung von Inhalten, die gegen das Urheberrecht verstoßen könnten. Kritiker sehen darin ein Mittel zur Zensur.



Verlegerverbände mahnten eine zügige Umsetzung und wirksame Schutzrechte für journalistische Inhalte an. „Die EU-Urheberrechtsrichtlinie gibt den Mitgliedsstaaten einen besseren Schutz der Urheber und Rechteinhaber gegenüber den Megaplattformen vor“, erklärten die Verbände der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) sowie der Zeitschriftenverleger (VDZ). Dies müsse auch Ziel in Deutschland bleiben. Das im Gesetzentwurf vorgesehene Leistungsschutzrecht sei ein Schlüssel, „um die Ausbeutung journalistischer Inhalte durch kommerzielle Plattformen künftig einzudämmen“. Das vorige Leistungsschutzrecht war gerichtlich gekippt worden.