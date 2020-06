Urteil des Bundesverfassungsgerichts: EZB legt Bundestag und Regierung Dokumente zu Anleihekäufen vor

Wie aus einem Schreiben an die Abgeordneten aller Fraktionen im Bundestag hervorgeht, wurden die Dokumente der EZB über das Finanzministerium dem Parlament zur Verfügung gestellt. Sie werden aber als vertraulich eingestuft. „Die Dokumente werden ab Montag, dem 29. Juni 2020, in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages für die berechtigten Personen zur Einsichtnahme bereitgestellt“, heißt es in der E-Mail an die Abgeordneten, die der Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende vorlag.