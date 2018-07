Verkehrsbetriebe: Anträge für Nachrüstung von 1000 Diesel-Bussen eingegangen

Das Fördervolumen liege bei 8,5 Millionen Euro. „Unser klares Ziel ist: keine generellen Fahrverbote in deutschen Städten“, sagte Scheuer am Freitag in Düsseldorf. Deshalb werde dort nachgerüstet, wo es Sinn mache. „Also nicht alte, private Diesel-Pkw, sondern ÖPNV-Busse, die täglich Tausende von Kilometern in den Innenstädten zurücklegen“, erklärte er in einer Mitteilung.