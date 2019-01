 Verkehrsminister Scheuer: „Der Bund wird die Lkw-Maut in Zukunft selbst erheben“

„Der Bund wird die Lkw-Maut in Zukunft selbst erheben“, sagte Scheuer. Der CSU-Politiker verwies auf das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Der Betrieb des Mautsystems durch den Bund sei demnach unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlicher als die Vergabe an einen privaten Betreiber. Das Vergabeverfahren sei daher aufgehoben worden und die Bieter seien über die Entscheidung des Bundes informiert worden. Das System funktioniere einwandfrei. Die Lkw-Maut sei „ein Erfolgsmodell, das zuverlässig wichtige Einnahmen in Milliardenhöhe für moderne und sichere Straßen einbringt“, sagte Scheuer. Durchschnittlich seien dies 7,2 Milliarden Euro in den Jahren 2018 bis 2022.



Die Neuberechnung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung habe ergeben, dass es unter veränderten Rahmenbedingungen für den Bund 357 Millionen Euro günstiger wäre, Toll Collect in der in dem Vergabeverfahren vorgesehenen Vertragslaufzeit von zwölf Jahren selbst zu behalten, als diese an einen Privaten zu veräußern. Seit 2005 galt die Lkw-Maut zunächst auf den knapp 13.000 Kilometer Autobahnen und für Lastwagen ab zwölf Tonnen. Sie wurde dann auf rund 2300 Kilometer größere Bundesstraßen und auf kleinere Lkw ab 7,5 Tonnen ausgedehnt. Mit den übrigen Bundesstraßen kamen zum 1. Juli vergangenen Jahres noch einmal 37.000 Straßenkilometer hinzu.