Versicherungsbeiträge: Grüne und FDP kritisieren Spahns Pläne für Krankenkassen

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung “ (Montag) verteidigte Spahn seine Pläne: „Es geht bei unserem Vorschlag um einen Abbau von maximal 4,5 Milliarden Euro von derzeit 20 Milliarden Euro Rücklagen bei den Krankenkassen“, erläuterte der Minister. Mit den weiteren rund 9 Milliarden Euro an Rücklagen beim Gesundheitsfonds, der zentralen Beitragssammelstelle der gesetzlichen Krankenversicherung, stünden daher trotz Entlastung noch 24 Milliarden Euro als Rücklagen bereit. „Das Geld für die nötigen Reformen geht uns also nicht aus.“