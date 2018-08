Wahlkampf 2019: SPD setzt auf Wahlkampfprofi Stauss bei Europawahl

BerlinIm Europawahlkampf 2019 setzt die SPD auf den Wahlkampfprofi Frank Stauss, der seit Juli mit Mathias Richel die Agentur Richel-Stauss betreibt. Das teilte die Agentur am Freitag in Berlin mit. Der 53-jährige Stauss, der seit 35 Jahren SPD-Mitglied ist, hat schon über ein Dutzend Wahlkämpfe für die SPD begleitet, darunter den von Kanzler Gerhard Schröder 2005, von Olaf Scholz in Hamburg und von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz.