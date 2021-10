Weltklimagipfel in Glasgow Das große Geld kann das Klima retten

Wer früher für Klimaschutz eintrat, schaute oft kritisch auf Großunternehmen und Finanzbranche. „Small is beautiful“ galt als Maß. Doch Wirtschaft und Weltrettung haben sich angenähert. Vor Beginn des Weltklimagipfels in Glasgow bilden sich neue Allianzen. Der frühere britische Zentralbankchef Mark Carney bringt als UN-Beauftragter Investoren und Finanzbranche zusammen. Sie alle wollen endlich Regeln für den Umbau vom fossilen zum erneuerbaren Zeitalter. „Big is beautiful“ könnte das neue Motto sein. Das Geld ist da, es braucht jetzt verlässliche Rahmen. Den soll vor allem weltweit ein CO2-Preis für jede Tonne Treibhausgas bieten.