Weltmeisterschaft: BKA warnt vor Terrorgefahr bei Fußball-WM

BerlinDas Bundeskriminalamt (BKA) rechnet einem Medienbericht zufolge mit einer hohen Gefahr durch islamistischen Terrorismus während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in Russland. Laut „Bild“ verweist das BKA in einem vertraulichen Lagebild auf islamistische Strukturen in Teilen Russlands und eine große Anzahl an russisch-stämmigen IS-Kämpfern in Syrien und dem Irak.