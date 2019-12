Weltwirtschaftsforum WEF-Studie: Gleichberechtigung in Deutschland verbessert sich

Aus Sicht des DGB muss gerade ein wirtschaftlich gut aufgestelltes Land wie Deutschland auch in puncto Gleichstellung langsam in der Zukunft ankommen: „Damit es kein Jahrhundert dauert, bis Frauen endlich gleich bezahlt werden und genauso oft in Spitzenpositionen und politische Ämter kommen wie Männer, brauchen wir Gesetze, die dies beschleunigen“, forderte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Sie nannte ein „richtiges Entgeltgleichheitsgesetz“, Quoten für die angemessene Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen, Parität in der Politik sowie Anreize für die Umverteilung von bezahlter Erwerbs- und unbezahlter Sorgearbeit.