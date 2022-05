Wiederantritt Janine Wissler will erneut für Linken-Vorsitz kandidieren

Wissler hatte zuvor bei einem Auftritt auf dem Landesparteitag der Linken in Hannover an diesem Samstag ihre erneute Kandidatur zunächst nicht erwähnt. Offen bleibt weiterhin, ob auch der Ostbeauftragte der Linksfraktion, Sören Pellmann, Ende Juni für den Bundesvorsitz kandidieren wird. Wie Wissler hatte auch Pellmann angekündigt, dazu in den kommenden Tagen eine Entscheidung verkünden zu wollen. Aus der Parteizentrale war am Samstag zu hören, dass eine Kandidatur Pellmanns noch nicht bekannt sei.