Wirtschaftsminister Altmaier im Silicon Valley: Evangelist mit Selbstzweifeln

Trotzdem könne die Politik einiges tun: Singularity-Dozent Finette erzählt, wie er vor ein paar Jahren „fast aus einer Konferenz in Deutschland geworfen worden wäre.“ Dort pries man sich damit, dass nun groß in Künstliche Intelligenz investiert würde. Finette wies damals darauf hin, dass die Summe in ganz Europa nur drei Milliarden Dollar betragen würde, während China mindestens 30 Milliarden Dollar in die Hand nimmt und die USA mindestens 20 Milliarden Dollar. Inzwischen ist es noch mehr Geld – was die USA und China betrifft. Plus das, was US-Giganten wie Microsoft, Apple, Google, Amazon oder Facebook investieren. Es zeichnet sich ab, dass die globalen Standards bei Künstlicher Intelligenz künftig von USA und China festgezurrt werden. Und der deutsche Maschinenbau, so gut wie er ist, dann einen Großteil des Know-how von dort zukaufen muss und sich nach der dann vorgegebenen Infrastruktur und Prioritäten richten muss.