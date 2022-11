Dabei spielte die Nachfrageseite zumindest anfänglich nur eine untergeordnete Rolle. Der Bedarf war wegen der Kriegszerstörungen gigantisch, die Bevölkerung allerdings verarmt, die Kaufkraft nach der faktischen Enteignung der Geldvermögen durch die Währungsreform gering. Ausschlaggebend waren die Faktoren der Angebotsseite, und hier namentlich die Kapitalausstattung und das Arbeitskräftepotential. Das DIW in Berlin hat schon in den 1950er Jahren festgestellt, dass der Eindruck der zerstörten Städte und der demolierten Infrastruktur nicht auf den Zustand des industriellen Anlagekapitals hochgerechnet werden konnte. Das war nämlich keineswegs in einem vergleichbar desolaten Zustand, wie die Arbeiten von Werner Abelshauser später detailliert bestätigten. Der Umfang des Anlagekapitals war Ende der 1940er Jahre nach Abzug der Kriegszerstörungen, Restitutionen und Demontagen immer noch höher als vor dem Krieg; vor allem aber war sein „Gütegrad“ außerordentlich günstig. Denn während des Krieges hatte es umfangreiche Investitionen gerade in wichtige Bereiche der Investitionsgüterindustrie gegeben, sodass diese Betriebe nach dem Krieg mit einem relativ neuen und großen Kapitalstock arbeiten konnten, der zudem davon profitierte, dass durch die Alliierten demontierte ältere Anlagen relativ schnell durch neue, also modernere ersetzt wurden. Von der Kapitalseite her waren die Ausgangsbedingungen also keineswegs so ungünstig. Und auch das Arbeitskräftepotential war in Westdeutschland trotz der zahlreichen Kriegsverluste nach dem Ende des Krieges nicht geringer, sondern schließlich größer als 1939.