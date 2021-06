Zulasten von Anlegern Opposition sieht Behördenversagen bei Wirecard

Es habe „kollektive Versäumnisse“ von Aufsichtsrat, Abschlussprüfern, Aufsichts- sowie Ermittlungsbehörden gegeben, heißt es in einem am Montag vorgelegten Sondervotum von FDP, Grünen und Linken zum Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Diese Erkenntnisse könnten nun in Sammelklagen von Kleinanlegern einfließen. Der Skandal sei daneben auch von einem „politischen Netzwerk“ und die Sehnsucht nach einem digitalen nationalen Champion ermöglicht worden.