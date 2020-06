Schutz vor Übernahmen aus dem Ausland EU will in die Offensive

Die ohnehin zwiespältigen Beziehungen zwischen China und der EU könnte das belasten. Peking ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands und der EU und auch Partner im globalen Klimaschutz. Zugleich kritisiert die EU unter anderem Chinas Menschenrechts- und Investitionspolitik. Derzeit wird an einem Investitionsschutzabkommen gearbeitet, auf das europäische Unternehmen schon lange warten. Vestager betonte am Mittwoch, sie fürchte keine negativen Auswirkungen auf derzeit laufende Verhandlungen - schließlich dringe man nur auf Gegenseitigkeit und fairen Wettbewerb. „Ich sehe nicht, wie das in Verhandlungen ein Problem sein könnte.“



Die EU-Kommission will nun die Meinung der EU-Staaten und anderer Beteiligter einholen, ehe sie im kommenden Jahr Gesetzesvorschläge vorlegt. Der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, drängt jedoch zur Eile. „China wird mit einem Diskussionspapier nicht zu beeindrucken sein“, sagte der CSU-Politiker. Es brauche dringend Gesetzesvorschläge, „um fremde Staaten daran zu hindern, in der derzeitigen Krise unsere strategisch wichtigen Firmen und ihr Know-how zu einem Schnäppchenpreis aufzukaufen“.g der EU-Staaten und anderer Beteiligter einholen, ehe sie im kommenden Jahr Gesetzesvorschläge vorlegt.



Deutschland diskutiert wieder über ausländischen Einfluss auf deutsche Unternehmen. Der Roboterbauer Kuka sollte einst zeigen, dass es für beide Seiten Vorteile bringt, wenn ein deutsches Unternehmen in chinesischer Hand ist. Nach vier Jahren ist die Rechnung jedoch immer noch nicht aufgegangen.