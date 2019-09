Ärger in der Brexit-Hochburg „Diese kleine Stadt kann nicht alles schultern“

„Sie blockieren einfach alles“, protestiert Julia Barber beim Einkauf auf dem Markt der Stadt gegen das Votum des Londoner Parlaments, mit dem die Abgeordneten den Vorstoß von Premierminister Boris Johnson auf einen Austritt ohne Deal in der vergangenen Woche ausgebremst haben. Johnson will das Königreich am 31. Oktober auch ohne klare Regelungen aus der EU führen, und das Parlament hält dem entgegen mit seinem am Freitag verabschiedeten Gesetz gegen einen solchen No-Deal-Brexit. „Wir kriegen nichts auf die Reihe“, sagt Barber, „das ganze Land ist in der Schwebe.“