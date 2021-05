Als Gegengewicht zu China EU will mit Indien wieder über Abkommen zum Freihandel beraten

Die EU-Kommission will die seit 2013 ausgesetzten Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien wieder aufnehmen. „Das Thema steht auf dem EU-Indien-Gipfel am Samstag auf der Tagesordnung“, heißt es in EU-Kreisen, wie die WirtschaftsWoche berichtet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Montagvormittag mit Indiens Premierminister Narendra Modi telefoniert. „Ich bin zuversichtlich, dass unser Treffen unserer strategischen Partnerschaft neues Momentum verschafft“, schrieb Modi anschließend auf Twitter.