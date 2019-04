Notre-Dame

Besucher: 13 Millionen pro Jahr

Umsatz: Mehr als 2 Millionen Euro, weniger als 50 Millionen Euro. Die genaue Zahl ist unbekannt.

Notre-Dame war bis zur jetzigen Brandkatastrophe das wichtigste Tourismusmonument Europas. 13 Millionen Besucher betraten jedes Jahr die Kathedrale, um beispielsweise deren gewaltiges Kreuzrippengewölbe zu bewundern. Da es in Frankreich untersagt ist, für den Eintritt in eine Kirche Geld zu verlangen, litt das Monument unter chronischer Geldnot. Lediglich für den Aufstieg auf die Türme konnte die Kathedrale Geld verlangen. Über die Betreibergesellschaft L’Association Maurice de Sully setzte Notre-Dame damit mindestens zwei Millionen Euro im Jahr um, zeigen Angaben im französischen Unternehmensregister. Um die überfällige Renovierung zu finanzieren, versuchten die “Friends of Notre-Dame de Paris” deshalb Millionen an Spenden einzusammeln, vor allem in den USA.

Bild: imago images