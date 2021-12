Andrea Ammon: Europas oberste Epidemologin warnt vor Spaltpotenzial der Impfpflicht

Ammon, deren Behörde den besten Überblick über das Pandemie-Geschehen in der EU hat, will die Zahl der Ungeimpften nicht mit der Zahl der Impfgegner gleichsetzen: „Nicht jeder Ungeimpfte ist per se gegen Impfungen.“ Sie geht davon aus, dass die allgemeinen Impfkampagnen ihr Potenzial ausgeschöpft haben und die verbliebenen Menschen individuell angesprochen werden müssten: „Jetzt ist Kleinarbeit notwendig.“



