Andy Haldane Chefvolkswirt der Bank of England verabschiedet sich mit einer Breitseite

Diesen Punkt unterstrich Haldane nun ein weiteres Mal – und feuerte damit eine Breitseite gegen die Bank of England, der er 32 Jahre lang angehört hat. In einer Rede vor dem Thinktank „Institute for Government“, die er am Mittwoch an seinem letzten Arbeitstag bei der Zentralbank hielt, beklagte Haldane die „Abhängigkeitskultur um billiges Geld“, in die sich viele Personen und Unternehmen begeben hätten. Und er warnte abermals vor drastisch steigenden Preisen.