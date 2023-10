Belgien Anschlag in Brüssel: Mutmaßlicher Täter ist tot

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson rief derweil zu mehr Wachsamkeit auf. Bei einer Pressekonferenz in Stockholm sagte Kristersson: „Wir in Schweden und in der EU müssen unsere Grenzen besser kontrollieren.” Der mutmaßliche Täter habe sich vor dem Anschlag zeitweise in Schweden aufgehalten. Er bezeichnete den Anschlag als kaltblütig. „Alles deutet darauf hin, dass das ein Terroranschlag ist, der sich gegen Schweden und schwedische Mitbürger richtet, nur weil sie Schweden sind.”