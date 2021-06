Delta-Variante des Coronavirus Großbritannien als Warnung: Massiver Anstieg der Infektionen, obwohl 77 Prozent geimpft sind

Doch jetzt sieht es nicht danach aus, als könne der Termin zum 21. Juni eingehalten werden. Denn trotz der immens hohen Impfrate – rund vier von fünf Erwachsenen haben eine Dosis eines Impfstoffs erhalten, mehr als Hälfte ist voll geimpft – schießen die Fallzahlen derzeit wieder rapide in die Höhe.



Laut den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Zoe-Covid-Symptomstudie, an der führende Kliniken in London beteiligt sind, hat sich die Zahl der Neuerkrankungen in der vergangenen Woche mehr als verdoppelt, auf mehr als 11.000 am Tag. Der Anstieg spielt sich in allen Landesteilen ab.



Die Gesundheitsbehörde Public Health England veröffentlichte Daten, denen zufolge der Anstieg in beinahe allen Altersgruppen erfolgt. Besonders stark betroffen sind die 20-29-Jährigen – von denen bislang nur ein geringer Teil geimpft ist.