Drastischer Rückgang Deutsche Exporte in die Türkei brechen um 33 Prozent ein

Eine rasche Trendwende ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Der DIHK-Herbstumfrage zufolge rechnen die im Türkei-Geschäft aktiven deutschen Betriebe in den kommenden Monaten mit einem Einbruch. „Die Inflation erreicht immer neue Höhen und bringt die Lira weiter in Bedrängnis“, erklärte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag dazu. „Das hemmt auch den privaten Konsum sowie die Investitionen der Unternehmen.“ Zudem verschärfe die starke Importabhängigkeit in Kombination mit der hohen Schuldenlast in Fremdwährungen wie dem Euro oder dem Dollar die Situation. Der wirtschaftspolitische Rahmen wird von über drei Viertel der befragten Unternehmen als großer Unsicherheitsfaktor angesehen. „Ungefähr gleichauf liegt die Besorgnis um den Wechselkurs“, so der DIHK.