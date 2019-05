EU-Gipfel: Der Auftakt zum großen Posten-Geschacher

Wer wird in den kommenden Jahren an den Schaltstellen der EU sitzen? Namen werden bei dem Treffen in Sibiu wahrscheinlich noch nicht fallen. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich auf eine Prozedur einigen, wie die Stellen besetzt werden. In der Debatte steckt Brisanz, denn die Staats- und Regierungschefs wollen sich nicht vom Europäischen Parlament darauf festlegen lassen, dass nur einer der Spitzenkandidaten, der aktuell den Europawahlkampf bestreitet, an die Spitze der EU-Kommission rücken darf. Vor fünf Jahren hat sich das Europäische Parlament mit seinem Spitzenkandidatenprinzip durchgesetzt. Gelingt das diesmal nicht, wäre dieses Verfahren ein für alle Mal beendet.