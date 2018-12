EU-Kommission Einigung zwischen Italien und EU im Haushaltsstreit in Sicht

In italienischen Regierungskreisen hieß es allerdings, die Kommission habe den aktuellen Budgetentwurf des Landes für 2019 mit einem Defizit von 2,04 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) akzeptiert. Der erste Entwurf sah noch eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent vor – drei Mal so viel wie die Vorgängerregierung der Kommission eigentlich zugesagt hatte. Die Brüsseler Behörde lehnte den Plan daraufhin als Verletzung der EU-Regeln ab. In diesem Jahr liegt die Neuverschuldung in Italien bei 1,8 Prozent des BIP.