EU-Kommission Offenbar „Informelle Einigung“ Italiens mit Brüssel im Haushaltsstreit

18. Dezember 2018

Das Treffen zwischen Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte (rechts) und dem Präsidenten der EU-Kommission Jean-Claude Juncker scheint gefruchtet zu haben. Bild: REUTERS Bild:

Italien hat sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission geeinigt. Ein Ministeriumssprecher sagte am Dienstag, eine formelle Vereinbarung werde am Mittwoch in Brüssel geschlossen.