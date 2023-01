Euro-Beitritt Vier Grafiken zeigen Kroatiens Wirtschaftskraft

Im vergangenen Jahr lag die kroatische Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent knapp über dem EU-Durchschnitt und knapp unter dem Schnitt in der Euro-Zone. Ein Sorgenkind ist Kroatien in Sachen Beschäftigung also augenscheinlich nicht mehr.



Schlechter als in vielen anderen europäischen Ländern ist allerdings die Bezahlung in Kroatien: Laut der letzten Eurostat-Erhebung von 2018 lag der monatliche Durchschnittslohn bei 1179 Euro. Nur in sieben EU-Mitgliedsländern wird im Schnitt weniger bezahlt. Die Durchschnittslöhne in Deutschland, Luxemburg, Dänemark und Irland liegen um ein Vielfaches höher.