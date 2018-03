Fall Skripal: EU-Gipfel stellt sich hinter Großbritannien

Die Rückendeckung der EU ist ein großer Sieg für die britische Premierministerin Theresa May. Beim EU-Gipfel in Brüssel hatte sie ihre EU-Kollegen am Donnerstag darauf eingeschworen, sich mit London im Fall Skripal geschlossen gegen Moskau zu stellen. So warf May Russland vor, „einen dreisten und rücksichtslosen Angriff gegen das Vereinigte Königreich“ unternommen zu haben, indem es den früheren Spion und dessen Tochter Julia am 4. März in englischen Salisbury vergiftet habe. Die beiden Opfer des Angriffs befinden sich seit der Tat in einem kritischen Zustand.