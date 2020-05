Damit ist sie keineswegs allein – auch nationale Zentralbanken betreiben Geldpolitik für höchst unterschiedliche Regionen. In der Bundesrepublik als D-Mark-Zone gab es auch erhebliche Unterschiede in der Leistungskraft der Regionen. Allerdings gab (und gibt) es eine einheitliche Fiskalpolitik sowie Mechanismen zur Glättung der Unterschiede, insbesondere den Finanzausgleich zwischen den Bundesländern. Und es gab eine (weitgehend) einheitliche wirtschaftspolitische Grundhaltung in allen Teilen der Bundesrepublik, die wiederum eine einheitliche Interpretation der Rolle der Geldpolitik im wirtschaftspolitischen Assignment ermöglichte.