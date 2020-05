Denn die öffentliche Schuldenpolitik vieler europäischer Länder befindet sich in einem kritischen Bereich. Eine Haftungsübernahme der Länder untereinander ist nach geltendem Recht durch die europäischen Verträge ausgeschlossen. Die Defizite der südeuropäischen Länder, aber auch Frankreichs, werden durch die Corona-Krise auf kaum erträgliche Niveaus angehoben werden. Die EZB kann mit ihrer großzügigen Geldpolitik risikoreiche Anlagen unterstützen und die Lasten für Staaten erträglicher gestalten, aber nicht das grundsätzliche Problem eingeschränkter staatlicher Handlungsfähigkeit in der Zukunft lösen. Entsprechend hatte die Frage gemeinschaftlicher Haftung zuletzt an Fahrt aufgenommen. Genau deswegen könnte das Bundesverfassungsgerichtsurteil instrumentalisiert werden, nach dem Motto „Für oder gegen Europa?“ Denn auch bei Themen von gemeinschaftlicher Haftung, insbesondere, wenn sie durch die Hintertür von „Corona-Bonds“ kämen, stellt sich die Frage: Wer definiert, was mit den bisherigen Verträgen vereinbar ist: nur der EuGH?



Die Intensivierung der fiskalischen Diskussion wird die Randszenarien für die Zukunft der Eurozone stärken. Die Frage wird sich stellen, ob die Eurozone einen Schritt in Richtung Bundesstaat weitergeht, oder ob nach dem Brexit die Fliehkräfte in der Union weiter steigen. Die Märkte sind in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass wir ein schrittweises, langsames Hineingleiten in eine immer tiefere Integration und damit in Richtung Haftungsunion in der Eurozone bekommen werden.