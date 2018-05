Die Regierungsbildung in Italien wird sich offenbar weiter hinziehen. Die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega erklärten am Montag, sie benötigten für ihre Sondierungen mehr Zeit. "Wir schreiben an einem Vertrag für eine Regierung, nicht für eine Mietwohnung", sagte 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio. Er hatte sich zuvor wie sein Lega-Kollege Matteo Salvini mit Präsident Sergio Mattarella getroffen. Aus Kreisen des Präsidialamts verlautete anschließend, Mattarella habe die Bitte nach mehr Zeit stattgegeben. Die Lega will am Wochenende Rückmeldungen von der Basis über eine etwaige Vereinbarung einholen. Sollte diese nicht zustande kommen, könnte es Neuwahlen geben.