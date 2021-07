Fußballclubs Super League erringt Etappensieg gegen Uefa vor spanischem Handelsgericht

Im Mai hatte die Uefa bekannt gegeben, dass sie sich mit den neun Clubs, die sich von dem Projekt losgesagt hatten, auf mehrere Punkte geeinigt habe. Die Uefa spricht von einer „Einigung“, das spanische Gericht versieht diesen Begriff jedoch mit Anführungszeichen, weil es ihn für einen „Euphemismus“ hält, der in Wirklichkeit auf Sanktionen hinauslaufe. So müssen die neun Clubs gemeinsam als „Geste des guten Willens“ insgesamt 15 Millionen Euro spenden für den Freizeitfußball in der EU und Großbritannien. Außerdem müssen sie fünf Prozent ihrer Einnahmen einer Saison quasi als Widergutmachung abführen. Außerdem müssen sie eine Strafe von 100 Millionen Euro akzeptieren, wenn sie doch noch an der Super League teilnehmen würden.