Gelbwesten-Bewegung Frankreich muss sich Rekordsumme leihen

Frankreich muss sich im kommenden Jahr wegen der teuren Zugeständnisse an die Gelbwesten-Bewegung so viel Geld wie noch nie am Kapitalmarkt leihen. Die Summe der geplanten Emission von Anleihen mit mittlerer und längerer Laufzeit werde um fünf auf 200 Milliarden Euro angehoben, kündigte die Finanzagentur am Donnerstag in Paris an.