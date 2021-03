Geldpolitik Die EZB treibt Europa immer tiefer in die Zinsplanwirtschaft

Faktisch aber macht sie genau das: Die EZB drückt die Zinsen über das gesamte Laufzeitenspektrum nach unten und kontrolliert so die Zinskurve. Das ist monetäre Planwirtschaft in Reinkultur und zeigt, wie verfahren die Situation ist, in die sich die Frankfurter Geldbehörde manövriert hat. Um die Währungsunion zu retten, hat sich die EZB in den vergangenen Jahren den Regierungen als Finanzier angedient. Mit milliardenschweren Anleihekäufen hat sie die Finanzierungskosten für die Finanzminister nach unten gedrückt und den Regierungen Zeit für Reformen gekauft.